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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39725 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57654 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106653 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142502 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194363 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192865 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278685 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157818 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143123 просмотра

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Российская LeadBit, которую подозревают в продаже фальшивых лекарств пенсионерам в Европе, открывает офис в Украине

Российская LeadBit, которую подозревают в продаже фальшивых лекарств пенсионерам в Европе, открывает офис в Украине

Киев  •  УНН

 • 39945 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Компания LeadBit (ЛидБит), подозреваемая в организации масштабной мошеннической схемы по продаже фейковых "лекарств" пенсионерам в Европе, выходит на рынок Украины. В марте 2021 компания открыла офис в Украине, директором назначен Алекс Омелянович (Alex Omelianovych).

В начале марта две IT-компании, российская LeadBit и украинская EverAd (ЭверЭд), стали фигурантами расследования румынского издания Recorder о продаже фейковых биодобавок в странах Европы. По данным журналистов, они создали крупную сеть виртуальных продавцов и реализовывали опасные добавки в десятках стран мира. Жертвы - преимущественно пенсионеры. Их убеждают отказываться от назначенного врачом лечения в пользу биодобавок, которые якобы "исцеляют" от сахарного диабета, гипертонии и других тяжелых заболеваний.

Соучредители российского "ЛидБит": Денис Лагутенко (слева) и Егор Брускин (справа)

Журналисты из AIN.ua установили, что LeadBit и EverAd агрессивно продвигают добавки в интернете. Так, в Румынии мошенники подделали сайт Минздрава, без разрешения используют личности звезд в рекламных целях. На их сайтах журналиста Познера выдавали и за "доктора" Октавиана и за "покупателя", которому добавка Friokard якобы помогла снизить сахар в крови. Пенсионеров направляют в call-центры, где навязывают покупку и плохо реагируют на «лишние» вопросы.

Владимир Познер в роли доктора Ионеску Октавиана (фото: лендинг Everad)

"В результате расследования было установлено, что представленная информация о продукте не соответствует требованиям закона. В продаже были товары с таким же названием и практически одинаковым составом, но для разного использования. Фотографии, использованные для доказательства эффективности продуктов, также были вымышленными", - сообщили в Венгерском национальном бюро по безопасности пищевых цепей.

Как выяснил Recorder, сами добавки тоже фейк — пустышки без действующего вещества. Они не сертифицированы и могут представлять смертельную опасность в случае приема вместо выписанных врачом препаратов. По мнению руководителя Нацслужбы лекарственных растений при МБА Татьяны Онисей, продажа таких добавок в интернете нарушает все правила и является незаконной. 

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