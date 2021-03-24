Российская LeadBit, которую подозревают в продаже фальшивых лекарств пенсионерам в Европе, открывает офис в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Компания LeadBit (ЛидБит), подозреваемая в организации масштабной мошеннической схемы по продаже фейковых "лекарств" пенсионерам в Европе, выходит на рынок Украины. В марте 2021 компания открыла офис в Украине, директором назначен Алекс Омелянович (Alex Omelianovych).
В начале марта две IT-компании, российская LeadBit и украинская EverAd (ЭверЭд), стали фигурантами расследования румынского издания Recorder о продаже фейковых биодобавок в странах Европы. По данным журналистов, они создали крупную сеть виртуальных продавцов и реализовывали опасные добавки в десятках стран мира. Жертвы - преимущественно пенсионеры. Их убеждают отказываться от назначенного врачом лечения в пользу биодобавок, которые якобы "исцеляют" от сахарного диабета, гипертонии и других тяжелых заболеваний.
Соучредители российского "ЛидБит": Денис Лагутенко (слева) и Егор Брускин (справа)
Журналисты из AIN.ua установили, что LeadBit и EverAd агрессивно продвигают добавки в интернете. Так, в Румынии мошенники подделали сайт Минздрава, без разрешения используют личности звезд в рекламных целях. На их сайтах журналиста Познера выдавали и за "доктора" Октавиана и за "покупателя", которому добавка Friokard якобы помогла снизить сахар в крови. Пенсионеров направляют в call-центры, где навязывают покупку и плохо реагируют на «лишние» вопросы.
Владимир Познер в роли доктора Ионеску Октавиана (фото: лендинг Everad)
"В результате расследования было установлено, что представленная информация о продукте не соответствует требованиям закона. В продаже были товары с таким же названием и практически одинаковым составом, но для разного использования. Фотографии, использованные для доказательства эффективности продуктов, также были вымышленными", - сообщили в Венгерском национальном бюро по безопасности пищевых цепей.
Как выяснил Recorder, сами добавки тоже фейк — пустышки без действующего вещества. Они не сертифицированы и могут представлять смертельную опасность в случае приема вместо выписанных врачом препаратов. По мнению руководителя Нацслужбы лекарственных растений при МБА Татьяны Онисей, продажа таких добавок в интернете нарушает все правила и является незаконной.