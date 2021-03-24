Російська LeadBit, яку підозрюють у продажу фальшивих ліків пенсіонерам в Європі, відкриває офіс в Україні

На початку березня дві IT-компанії, російська LeadBit і українська EverAd (ЕверЕд), стали фігурантами розслідування румунського видання Recorder про продаж фейковий біодобавок в країнах Європи. За даними журналістів, вони створили велику мережу віртуальних продавців і реалізовували небезпечні добавки в десятках країн світу. Жертви - переважно пенсіонери. Їх переконують відмовлятися від призначеного лікарем лікування на користь біодобавок, які нібито "зцілюють" від цукрового діабету, гіпертонії та інших важких захворювань.

Журналісти з AIN.ua встановили, що LeadBit і EverAd агресивно просувають добавки в інтернеті . Так, в Румунії шахраї підробили сайт МОЗ, без дозволу використовують особистості зірок в рекламних цілях. На їх сайтах журналіста Познера видавали і за "доктора" Октавіана і за "покупця", якому добавка Friokard нібито допомогла знизити цукор в крові. Пенсіонерів направляють в call-центри, де нав'язують покупку і погано реагують на «зайві» питання.

"В результаті розслідування було встановлено, що представлена інформація про продукт не відповідає вимогам закону. У продажу були товари з такою ж назвою і практично однаковим складом, але для різного використання. Фотографії, використані для доказу ефективності продуктів, також були вигаданими", - повідомили в Угорському національному бюро з безпеки харчових ланцюгів.

Як з'ясував Recorder, самі добавки теж фейк - пустушки без діючої речовини. Вони не сертифіковані і можуть представляти смертельну небезпеку в разі прийому замість виписаних лікарем препаратів. На думку керівника Нацслужби лікарських рослин при МБА Тетяни Онисим, продаж таких добавок в інтернеті порушує всі правила і є незаконною.

Засновники української EverAd - Руслан Дроздов і Руслан Тимофєєв. За останні роки обороти EverAd значно збільшилися - з 208 дол. Тисяч у 2017 році до 16,5 млн дол. В 2019 році. На гроші EverAd працює інвестфонд Adventures Lab, де сам Дроздов обіймає посаду операційного директора . Фонд інвестує в українські IT-стартапи. У 2020 році СБУ провела обшук у київському офісі EverAd: компанію звинувачували у продажу несертифікованих біодобавок для лікування Covid-19. Засновники російської LeadBit - Денис Лагутенко і Єгор Брускин - відкривають в березні 2021 Українська офіс. Чи будуть продаватися їх препарати українським пенсіонерам поки невідомо.