Российская биатлонистка признана виновной в пропуске допинг-теста и пропустит ЧМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Российская биатлонистка Маргарита Васильева признана виновной в пропуске трех допинг-тестов, что не позволит ей выступить на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом дела, информирует УНН.
Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось рассмотрением дела, не приняло объяснений спортсменки. Она пыталась доказать, что случайно пропустила третий допинг-тест за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.
“Решение по Васильевой пришло, ей засчитан третий флажок. На чемпионат мира она не приедет”, — сообщил источник.
Васильева может обжаловать решение ITA. “До 14 марта она может подать апелляцию”, — добавил источник.
Только после рассмотрения апелляции дело будет передано в Международный союз биатлонистов (IBU), который может дисквалифицировать спортсменку на срок от года до двух лет.
Как сообщал УНН, украинская сборная внесла изменение в состав перед стартом чемпионата мира по биатлону.