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Российская биатлонистка признана виновной в пропуске допинг-теста и пропустит ЧМ по биатлону

Киев  •  УНН

 • 11543 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Российская биатлонистка Маргарита Васильева признана виновной в пропуске трех допинг-тестов, что не позволит ей выступить на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом дела, информирует УНН.

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось рассмотрением дела, не приняло объяснений спортсменки. Она пыталась доказать, что случайно пропустила третий допинг-тест за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

“Решение по Васильевой пришло, ей засчитан третий флажок. На чемпионат мира она не приедет”, — сообщил источник.

Васильева может обжаловать решение ITA. “До 14 марта она может подать апелляцию”, — добавил источник.

Только после рассмотрения апелляции дело будет передано в Международный союз биатлонистов (IBU), который может дисквалифицировать спортсменку на срок от года до двух лет.

Как сообщал УНН, украинская сборная внесла изменение в состав перед стартом чемпионата мира по биатлону.

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