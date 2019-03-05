Російська біатлоністка визнана винною в пропуску допінг-тесту і пропустить ЧС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Російська біатлоністка Маргарита Васильєва визнана винною в пропуску трьох допінг-тестів, що не дозволить їй виступити на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді. Про це російському агентству ТАСС повідомило джерело, знайоме з ходом справи, інформує УНН.
Незалежне агентство антидопінгового тестування (ITA), яке займалося розглядом справи, не прийняло пояснень спортсменки. Вона намагалася довести, що випадково пропустила третій допінг-тест за останні 12 місяців, що є порушенням антидопінгових правил.
“Рішення по Васильєвій прийшло, їй зараховано третій прапорець. На чемпіонат світу вона не приїде”, — повідомило джерело.
Васильєва може оскаржити рішення ITA. “До 14 березня вона може подати апеляцію”, — додало джерело.
Тільки після розгляду апеляції справу буде передано в Міжнародний союз біатлоністів (IBU), який може дискваліфікувати спортсменку на термін від року до двох років.
Як повідомляв УНН, українська збірна внесла зміну в склад перед стартом чемпіонату світу з біатлону.