Российская армия снова переместила в Беларусь противовоздушную оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Генштаб в своем раневом своде сообщил, что оккупационные российские войска снова переместили в Беларусь свою противовоздушную оборону, передает УНН.
Детали
Наступили 179 сутки российского военного вторжения в Украину.
На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил российской федерации на территорию республики Беларусь.
К тому же продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.
Напомним
Российская армия рассматривает опрокидывание собственных сил с линии фронта для защиты оккупированного Крыма.