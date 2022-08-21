Российская армия снова переместила в Беларусь противовоздушную оборону

Детали

Наступили 179 сутки российского военного вторжения в Украину.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил российской федерации на территорию республики Беларусь.

К тому же продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

Напомним

Российская армия рассматривает опрокидывание собственных сил с линии фронта для защиты оккупированного Крыма.