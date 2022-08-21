Російська армія знову перемістила до білорусі протиповітряну оборону

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Настала 179 доба російського воєнного вторгнення в Україну.

На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил російської федерації на територію республіки білорусь.

До того ж продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

Нагадаємо

Російська армія розглядає перекид власних сил з лінії фронту для захисту окупованого Криму.