Российская армия обстреляла освобождении города и села в Херсонской области

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“По освобожденным в этом месяце населенным пунктам северной Херсонщины враг бил из тяжелой артиллерии и реактивной системы залпового огня “Град”, — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в результате обстрелов повреждены несколько зданий и автомобилей. Обошлось без человеческих потерь.

Напомним

ОК “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия в Николаевской области применила дроны типа “Ланцет”.

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