Российская армия обстреляла освобождении города и села в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что оккупационная российская армия за предыдущие сутки обстреляла недавно освобожденные населенные пункты в Херсонской области, передает УНН.
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“По освобожденным в этом месяце населенным пунктам северной Херсонщины враг бил из тяжелой артиллерии и реактивной системы залпового огня “Град”, — говорится в сообщении.
В командовании добавили, что в результате обстрелов повреждены несколько зданий и автомобилей. Обошлось без человеческих потерь.
Напомним
ОК “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия в Николаевской области применила дроны типа “Ланцет”.
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