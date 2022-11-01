Російська армія обстріляла звільненні міста та села на Херсонщині

Цитата

“По звільнених цього місяця населених пунктах північної Херсонщини ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”, — йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що внаслідок обстрілів пошкоджено кілька будівель та автівок. Обійшлося без людських втрат.

Нагадаємо

ОК “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія у Миколаївській області застосувала дрони типу “Ланцет”.

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