Російська армія обстріляла звільненні міста та села на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що окупаційна російська армія за попередню добу обстріляла недавно звільненні населені пункти у Херсонській області, передає УНН.
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“По звільнених цього місяця населених пунктах північної Херсонщини ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”, — йдеться у повідомленні.
У командуванні додали, що внаслідок обстрілів пошкоджено кілька будівель та автівок. Обійшлося без людських втрат.
Нагадаємо
ОК “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія у Миколаївській області застосувала дрони типу “Ланцет”.
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