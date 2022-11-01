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Російська армія обстріляла звільненні міста та села на Херсонщині

Російська армія обстріляла звільненні міста та села на Херсонщині

Київ • УНН

 • 165396 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що окупаційна російська армія за попередню добу обстріляла недавно звільненні населені пункти у Херсонській області, передає УНН.

Цитата

“По звільнених цього місяця населених пунктах північної Херсонщини ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”, — йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що внаслідок обстрілів пошкоджено кілька будівель та автівок. Обійшлося без людських втрат.

Нагадаємо

ОК “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія у Миколаївській області застосувала дрони типу “Ланцет”.

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