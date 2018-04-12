России не удалось представить свою агрессию в Крыму как внутренний конфликт - экс-министр Литвы

"Абхазия и Приднестровье также были оккупированы Российской Федерацией, но Кремлю удалось заморозить эти конфликты на российских условиях. Несмотря на жертвы среди гражданского населения, Кремлю удалось представить агрессию как внутренний конфликт Грузии и Молдовы. Но это не касается Украины. Россиянам удавалось создавать такую ​​формулу для международного сообщества. Но так было до оккупации Крыма", - заявил он.

Как сообщал УНН, Российская Федерация, оккупировав Крым, возбудила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной.