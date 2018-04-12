Росії не вдалось представити свою агресію в Криму як внутрішній конфлікт - екс-міністр Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Росія представляла для міжнародної спільноти, що у Молдові та Грузії відбувся внутрішній конфлікт, а не російська агресія. З Кримом - не вийшло. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Литовської Республіки Пятрас Вайтєкунас під час 11-го київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
“Абхазія та Придністров’я також були окуповані Російською Федерацією, але Кремлю вдалося заморозити ці конфлікти на російських умовах. Зважаючи на жертви серед цивільного населення, Кремлю вдалося представити агресію як внутрішній конфлікт Грузії та Молдови. Але це не стосується України. Росіянам вдавалося робити таку формулу для міжнародної спільноти. Але так було до окупації Криму”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація, окупувавши Крим, порушила 407 двосторонніх та 80 міжнародних договорів з Україною.