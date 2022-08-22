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россии не хватает живой силы на Донбассе - британская разведка

Киев • УНН

 • 120276 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В утренней сводке министерства обороны Великобритании на основе разведданных говорится о дефиците живой силы, который испытывает россия для продолжения боевых действий на Донбассе, пишет УНН.

россии не хватает живой силы на Донбассе - британская разведка

Цитата

"россия, вероятно, все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Командиры, вероятно, прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые части считаются неблагонадежными для наступательных операций. Постоянным фактором, усугубляющим эти проблемы, является классификация россией войны как "специальной военной операции", сто ограничивает полномочия государства по правовому принуждению", - сообщает британская разведка в Twitter.

Детали

МО Британии в этом контексте обратило внимание на распространенное 15 августа видео, на котором, как сообщается, видно, как боевики "лнр" выступают с заявлением о своем отказе участвовать в наступательных операциях в Донецкой области.

"Боевики утверждали, что выполнили свой долг по обеспечению контроля "лнр" над всей Луганской областью... и не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивание со стороны высшего командования", - указали в ведомстве.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай указывал, что военные так называемой "лнр" отказываются идти выполнять приказы на территории "братского народа" "днр" по банальным причинам - чудом выжили в Луганской области и не хотят идти умирать за какую-то территорию. 

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