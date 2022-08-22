росії бракує живої сили на Донбасі - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У ранковому зведенні міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих йдеться про дефіцит живої сили, якого зазнає росія для продовження бойових дій на Донбасі, пише УНН.
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"росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири, ймовірно, вдаються до прямого матеріального заохочення, а деякі бойові частини вважаються неблагонадійними для наступальних операцій. Постійним фактором, що посилює ці проблеми, є класифікація росією війни як "спеціальної військової операції", що обмежує повноваження держави щодо правового примусу", - повідомляє британська розвідка у Twitter.
Деталі
МО Британії у цьому контексті звернуло увагу на поширене 15 серпня відео, на якому, як повідомляється, видно, як бойовики "лнр" виступають із заявою про свою відмову брати участь у наступальних операціях у Донецькій області.
"Бойовики стверджували, що виконали свій обов’язок із забезпечення контролю "лнр" над усією Луганською областю... і не бажають воювати в Донецькій області, попри погрози та залякування з боку вищого командування", - вказали у відомстві.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вказував, що військові так званої "лнр" відмовляються йти виконувати накази на території "братського народу" "днр" з банальних причин - дивом вижили на Луганщині і не хочуть йти вмирати за якусь територію.