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росії бракує живої сили на Донбасі - британська розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У ранковому зведенні міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих йдеться про дефіцит живої сили, якого зазнає росія для продовження бойових дій на Донбасі, пише УНН.

росії бракує живої сили на Донбасі - британська розвідка

Цитата

"росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири, ймовірно, вдаються до прямого матеріального заохочення, а деякі бойові частини вважаються неблагонадійними для наступальних операцій. Постійним фактором, що посилює ці проблеми, є класифікація росією війни як "спеціальної військової операції", що обмежує повноваження держави щодо правового примусу", - повідомляє британська розвідка у Twitter.

Деталі

МО Британії у цьому контексті звернуло увагу на поширене 15 серпня відео, на якому, як повідомляється, видно, як бойовики "лнр" виступають із заявою про свою відмову брати участь у наступальних операціях у Донецькій області.

"Бойовики стверджували, що виконали свій обов’язок із забезпечення контролю "лнр" над усією Луганською областю... і не бажають воювати в Донецькій області, попри погрози та залякування з боку вищого командування", - вказали у відомстві.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вказував, що військові так званої "лнр" відмовляються йти виконувати накази на території "братського народу" "днр" з банальних причин - дивом вижили на Луганщині і не хочуть йти вмирати за якусь територію. 

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