Россиянок оставили без белья: Victoria's Secret уходит из РФ

Цитата

"С 9 марта 2022 года мы временно прекращаем работу интернет-магазина и всех розничных магазинов Victoria's Secret", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что заказы, оформленные до 9 марта включительно, будут доставлены.

Напомним

Как писал УНН, менее чем неделю назад Pepsi и Coca-Cola заявляли, что не собираются уходить с российского рынка, однако, объявили о паузе, к бойкоту присоединилась копманія Starbucks.