Россиянок оставили без белья: Victoria's Secret уходит из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Бренд нижнего белья Victoria's Secret останавливает работу в России. Об этом в среду сообщила компания, пишет УНН.
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"С 9 марта 2022 года мы временно прекращаем работу интернет-магазина и всех розничных магазинов Victoria's Secret", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что заказы, оформленные до 9 марта включительно, будут доставлены.
Напомним
Как писал УНН, менее чем неделю назад Pepsi и Coca-Cola заявляли, что не собираются уходить с российского рынка, однако, объявили о паузе, к бойкоту присоединилась копманія Starbucks.