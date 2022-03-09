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19:03 • 60930 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 111247 просмотра

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Россиянок оставили без белья: Victoria's Secret уходит из РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Бренд нижнего белья Victoria's Secret останавливает работу в России. Об этом в среду сообщила компания, пишет УНН.

Цитата

"С 9 марта 2022 года мы временно прекращаем работу интернет-магазина и всех розничных магазинов Victoria's Secret", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что заказы, оформленные до 9 марта включительно, будут доставлены.

Напомним

Как писал УНН, менее чем неделю назад Pepsi и Coca-Cola заявляли, что не собираются уходить с российского рынка, однако, объявили о паузе, к бойкоту присоединилась копманія Starbucks.

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