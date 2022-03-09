Росіянок залишили без білизни: Victoria's Secret йде з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Бренд спідньої білизни Victoria's Secret зупиняє роботу у Росії. Про це у середу повідомила компанія, пише УНН.
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"З 9 березня 2022 року ми тимчасово припиняємо роботу інтернет-магазину та усіх роздрібних магазинів Victoria's Secret", - йдеться у повідомленні.
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Повідомляється, що замовлення, оформлені до 9 березня включно, будуть доставлені.
Нагадаємо
Як писав УНН, менш ніж тиждень тому Pepsi та Coca-Cola заявляли, що не збираються йти з російського ринку, проте, оголосили про паузу, до бойкоту долучилася копманія Starbucks.