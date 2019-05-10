Россиянку дисквалифицировали на 12 лет за использование паспорта украинской легкоатлетки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о длительной дисквалификации спортсменки Ксении Савиной, сообщает УНН.
В прошлом году Савина провалила допинг-тест, и была отстранена от профессиональных соревнований. Однако она продолжила выступать под именем украинки Галины Сышко, которая восемь лет назад завершила карьеру.
“Спортсменка Ксения Савина (бег на средней дистанции, Крым — Санкт-Петербург) признана нарушителем антидопинговых правил (п.2.1. "Наличие запрещенного вещества в пробе", п.2.2. "Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода", п. 2.5 "Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей процесса допинг-контроля", п.2.9 "Соучастие") и дисквалифицирована на 12 лет. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 мая 2019 годы (без учета временного отстранения. Так как, находясь во временном отстранении, Савина выступила на международных соревнованиях под именем Галины Сышко)”, - говорится в сообщении Всероссийской федерация легкой атлетики.
Напомним, что российский чемпион мира получил три года дисквалификации.