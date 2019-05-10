Росіянку дискваліфікували на 12 років за використання паспорта української легкоатлетки

Минулого року Савіна провалила допінг-тест, і була відсторонена від професійних змагань. Однак вона продовжила виступати під ім'ям українки Галини Сишко, яка вісім років назад завершила кар'єру.

"Спортсменка Ксенія Савіна (біг на середній дистанції, Крим - Санкт-Петербург) визнана порушницею антидопінгових правил (п.2.1. "Наявність забороненої речовини в пробі", п.2.2. "Використання або спроба використання забороненої речовини або методу", п.2.5 "Фальсифікація або спроба фальсифікації в будь-якої складової процесу допінг-контролю", п.2.9 "Співучасть") і дискваліфікована на 12 років. Термін дискваліфікації відлічується з 6 травня 2019 роки (без урахування тимчасового відсторонення. Так як, перебуваючи у тимчасовому відстороненні, Савіна виступила на міжнародних змаганнях під ім'ям Галини Сишко)", - сказано у повідомленні Всеросійської федерація легкої атлетики.

Нагадаємо, що російський чемпіон світу отримав три роки дискваліфікації.