Россиянка, которая воевала на Донбассе, имеет законные основания оставаться в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Россиянка Юлия Толопа, которая воевала на Донбассе в составе добровольческого батальона "Айдар", имеет законные основания оставаться в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины, передает УНН.
"Распространенная через социальные сети информация о том, что миграционная служба якобы требует возвращения Юлии Толопы в страну гражданской принадлежности, в том числе для оформления документов, необходимых для подачи заявления на принятие в гражданство Украины, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отмечено, что, согласно законодательству Украины, при подаче документов на получение украинского гражданства, лицо должно подать документ о том, что она не совершала тяжких или особо тяжких преступлений, преступлений против человечества и не осуществляла геноцид на территории иностранного государства.
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"Следует заметить, что из-за несоблюдения этой нормы при подаче документов на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, материалы были возвращены в миграционную службу без рассмотрения", - сообщает ГМС.
Отметим, вчера Толопа в своем Facebook сообщила, что на основании отсутствия справки о несудимости в России, миграционная служба Украины требует ее возвращения в Россию. Толопа отметила, что она приехала в Украину еще летом 2014 года, служила в батальоне "Айдар", неоднократно была ранена. По ее словам, в России разыскивает Федеральная служба безопасности.