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Росіянка, яка воювала на Донбасі, має законні підстави залишатись в Україні

Росіянка, яка воювала на Донбасі, має законні підстави залишатись в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Росіянка Юлія Толопа, яка воювала на Донбасі в складі добровольчого батальйону "Айдар", має законні підстави залишатись в Україні. Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби України, передає УНН.

"Поширена через соціальні мережі інформація про те, що міграційна служба нібито вимагає повернення Юлії Толопи до країни громадянської належності, у тому числі для оформлення документів необхідних для подання заяви на прийняття до громадянства України, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що, згідно з законодавством України, при поданні документів на отримання українського громадянства, особа має подати документ про те, що вона не вчиняла тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала геноцид на території іноземної держави.

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"Слід зауважити, що через недотримання цієї норми при поданні документів на розгляд Комісії з питань громадянства при Президентові України, матеріали було повернуто до міграційної служби без розгляду", - повідомляє ДМС.

Зазначимо, вчора Толопа в своєму Facebook повідомила, що, на підставі відсутності довідки про несудимість в Росії, міграційна служба України вимагає її повернення в Росії. Толопа відмітила, що вона приїхала в Україну ще влітку 2014 року, служила в батальйоні "Айдар", неодноразово була поранена. За її словами, в Росії її розшукує Федеральна служба безпеки.

 

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