Россиянка попросила статус беженца в Украине в связи с политическим преследованием в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня в пункте контроля "Киев-пассажирский" гражданка России, которая прибыла одним из поездов в украинскую столицу, попросила статус беженки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Во время паспортного контроля россиянка обратилась к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с заявлением о желании получить статус беженки. В ходе общения россиянка сообщила, что является оппозиционной активисткой и преследуется в России за свои политические взгляды", - сообщили в ГПСУ.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время гражданка России пропущено через государственную границу и передано сотрудникам ГМС Украины.
Напомним, в Украине проживает около 3 тыс. Беженцев иностранцев.