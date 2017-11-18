Россиянка попросила статус беженца в Украине в связи с политическим преследованием в РФ

"Во время паспортного контроля россиянка обратилась к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с заявлением о желании получить статус беженки. В ходе общения россиянка сообщила, что является оппозиционной активисткой и преследуется в России за свои политические взгляды", - сообщили в ГПСУ.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время гражданка России пропущено через государственную границу и передано сотрудникам ГМС Украины.

Напомним, в Украине проживает около 3 тыс. Беженцев иностранцев.