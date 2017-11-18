Росіянка попросила статус біженця в Україні у зв’язку з політичним переслідуванням в РФ

"Під час паспортного контролю росіянка звернулася до співробітників Державної прикордонної служби України з заявою про бажання отримати статус біженки. В ході спілкування росіянка повідомила, що є опозиційною активісткою та переслідується у Росії за свої політичні погляди", - повідомили в ДПСУ.

Як зазначили в прес-службі, наразі громадянку Росії пропущено через державний кордон та передано співробітникам ДМС України.

Нагадаємо, в Україні проживає близько 3 тис. біженців-іноземців.