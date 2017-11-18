Росіянка попросила статус біженця в Україні у зв’язку з політичним переслідуванням в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні у пункті контролю “Київ-пасажирський” громадянка Росії, яка прибула одним із поїздів до української столиці, попросила статус біженки, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Під час паспортного контролю росіянка звернулася до співробітників Державної прикордонної служби України з заявою про бажання отримати статус біженки. В ході спілкування росіянка повідомила, що є опозиційною активісткою та переслідується у Росії за свої політичні погляди", - повідомили в ДПСУ.
Як зазначили в прес-службі, наразі громадянку Росії пропущено через державний кордон та передано співробітникам ДМС України.
Нагадаємо, в Україні проживає близько 3 тис. біженців-іноземців.