Россиянина с "ДНР" заочно приговорили к 10 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Константиновский горрайонный суд в порядке специального судебного производства приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Российской Федерации - участника террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Генеральной прокуратурой Украины осуществлялось процессуальное руководство и поддерживалось государственное обвинение в уголовном производстве в отношении гражданина Российской Федерации - участника террористической организации "ДНР", - сообщили в ГПУ.
Как отмечается, он обвинялся в участии в течение марта-октября 2014 года в деятельности указанной террористической организации путем содействия осуществлению вооруженного противостояния сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим ВСУ, которые действовали в пределах АТО на территории Донецкой области, а также в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
"После тщательного исследования всех предоставленных стороной обвинения доказательств, приговором Константиновского горрайонного суда Донецкой области от 10 мая 2019 года (в порядке специального судебного производства), указанный участник террористической организации "ДНР" осужден по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины, до 10 лет лишения свободы", - отметили в Генпрокуратуре.
Напомним, по данным разведки, в ОРДЛО оккупанты обязывают военнослужащих получить гражданство РФ.