Россиянина с "ДНР" заочно приговорили к 10 годам заключения

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 94914 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101210 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124698 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112082 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138104 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144706 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Константиновский горрайонный суд в порядке специального судебного производства приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Российской Федерации - участника террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины осуществлялось процессуальное руководство и поддерживалось государственное обвинение в уголовном производстве в отношении гражданина Российской Федерации - участника террористической организации "ДНР", - сообщили в ГПУ.

Как отмечается, он обвинялся в участии в течение марта-октября 2014 года в деятельности указанной террористической организации путем содействия осуществлению вооруженного противостояния сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим ВСУ, которые действовали в пределах АТО на территории Донецкой области, а также в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

"После тщательного исследования всех предоставленных стороной обвинения доказательств, приговором Константиновского горрайонного суда Донецкой области от 10 мая 2019 года (в порядке специального судебного производства), указанный участник террористической организации "ДНР" осужден по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины, до 10 лет лишения свободы", - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, по данным разведки, в ОРДЛО оккупанты обязывают военнослужащих получить гражданство РФ.

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