Росіянина з "ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області в порядку спеціального судового провадження засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Російської Федерації – учасника терористичної організації "ДНР". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.
"Генеральною прокуратурою України здійснювалося процесуальне керівництво та підтримувалося державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно громадянина Російської Федерації – учасника терористичної організації "ДНР", - повідомили у ГПУ.
Як зазначається, він обвинувачувався в участі упродовж березня-жовтня 2014 року у діяльності вказаної терористичної організації шляхом сприяння здійсненню збройного протистояння співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям ЗСУ, які діяли в межах АТО на території Донецької області, а також у незаконному придбанні і носінні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
"Після ретельного дослідження всіх наданих стороною обвинувачення доказів, вироком Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2019 року (в порядку спеціального судового провадження), вказаного учасника терористичної організації "ДНР" засуджено за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, до 10 років позбавлення волі", - зазначили у Генпрокуратурі.
Нагадаємо, за даними розвідки, в ОРДЛО окупанти зобов’язують військовослужбовців отримати громадянство РФ.