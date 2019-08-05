Россиянина ждет арест за попытку пересечь украинскую границу через поле
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Гражданин Российской Федерации попытался пересечь российско-украинскую границу через поле. Его задержали пограничники и передали полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
“Если ты не понимаешь слова „нет“ и лезешь в Украину даже несмотря на запрет въезда, тебя обязательно задержат пограничники. 29-летнему гражданину России запрещено приезжать в нашу страну три года. Он решил, что запрет не для него и пошел в Украину вне пункта пропуска. В поле его и задержали сумские пограничники”, — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, кроме семи суток ареста, на россиянина терпер ожидает и уголовная ответственность.
“Нарушителя передали полиции”, — добавили в МВД.
Как сообщал УНН, из Украины выдворили россиянина, осужденного на 14 лет.