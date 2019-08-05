Росіянина чекає арешт за спробу перетнути український кордон через поле

“Коли ти не розумієш слова „ні“ і лізеш в Україну навіть попри заборону в’їзду, тебе обов’язково затримають прикордонники. 29-річному громадянину Росії заборонено приїжджати в нашу країну три роки. Він вирішив, що заборони не для нього і пішов в Україну поза пунктом пропуску. В полі його і затримали сумські прикордонники”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, окрім семи діб арешту, на росіянина терпер очікує і кримінальна відповідальність.

“Порушника передали поліції”, — додали в МВС.

Як повідомляв УНН, з України видворили росіянина, засудженого на 14 років.