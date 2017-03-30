Россиянин вербовал закарпатских разнорабочих для участия в проплаченных акциях

Правоохранители установили, что в Москве под прикрытием общественной организации российские спецслужбы вербовали жителей Закарпатья. Во время "семинаров" и "конференций" кураторы отрабатывали жителям региона задачи, в частности проведение агитации в поддержку автономизации Закарпатской области.

Сотрудники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность одного из руководителей общественной организации - бывшего сотрудника спецслужб РФ. В 2015 году он завербовал нескольких жителей Закарпатья, которые за деньги согласились участвовать в перекрытии в регионе дорог, проведении протестных акций против мобилизации, а также митингов в поддержку автономизации области, создание фейковых республики "Подкарпатская Русь". Оперативники СБ Украины установили, что куратор передавал агентам инструкции, в которых описывались детали организации необходимых Кремлю протестов - от места проведения, количества людей - в текст лозунгов и требований.

Действия гражданина России следователи квалифицировали по ч.3 ст.110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Гражданин РФ объявлен в розыск. В отношении него начато специальное досудебное расследование, поскольку он постоянно находится в России.

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