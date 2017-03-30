Росіянин вербував закарпатських заробітчан для участі в проплачених акціях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну мережу російських спецслужб, організатори якої в Росії вербували закарпатських заробітчан для участі у проплачених акціях. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що в Москві під прикриттям громадської організації російські спецслужби вербували мешканців Закарпаття. Під час “семінарів” та “конференцій” куратори відпрацьовували жителям регіону завдання, зокрема проведення агітації на підтримку автономізації Закарпатської області.
Співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність одного з керівників громадської організації – колишнього співробітника спецслужб РФ. У 2015 році він завербував декількох мешканців Закарпаття, які за гроші погодилися брати учать у перекритті в регіоні доріг, проведенні протестних акцій проти мобілізації, а також мітингів на підтримку автономізації області, створення фейкової республіки “Підкарпатська Русь”. Оперативники СБ України встановили, що куратор передавав агентам інструкції, в яких описувалися деталі організації необхідних Кремлю протестів – від місця проведення, кількості людей – до тексту лозунгів і вимог.
Дії громадянина Росії слідчі кваліфікували за ч.3 ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч.2 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Громадянин РФ оголошений у розшук. Стосовно нього розпочато спеціальне досудове розслідування, оскільки він постійно перебуває в Росії.
Як повідомляв УНН, СБУ запропонувала винагороду за інформацію про вибухи в консульстві Польщі в Луцьку.