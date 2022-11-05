россияне свозят на оккупированные территории своих врачей из-за отказа местных сотрудничать - Сопротивление

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«Так, в Мелитополе большинство хирургов города покинуло город. В то же время количество раненых оккупантов растет. Поэтому в город направили новую партию российских “специалистов”. Раненых оккупантов размещают в здании первой городской больницы, в бывшем детском санатории, а также в ковидном госпитале», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для того, чтобы российские врачи отправлялись на временно оккупированные территории, главный оккупант путин приравнял их к участникам боевых действий, гарантировав соответствующую оплату и льготы.

«Центр национального сопротивления замечает, каждый отказ от сотрудничества с врагом заставляет привлекать больше собственных ресурсов. Следовательно, ЦНС призывает игнорировать сотрудничество и не брать российские паспорта, а по возможности оставить ВОТ», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Генштаб сообщал, что 3 ноября в городе Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов.