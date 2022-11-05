У Мелітополі відзначено прибуття близько 80 поранених окупантів

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"3 листопада поточного року у місті Мелітополь відзначено прибуття близько 80 поранених окупантів. В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На території республіки білорусь проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил російської федерації за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох–трьох тижнів.