В Мелитополе отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов

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"3 ноября текущего года в городе Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов. В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в частности врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен оказать качественную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним

На территории республики беларусь проводится доукомплектование подразделений вооруженных сил российской федерации за счет отмобилизованных, прибывающих с территории россии. Мероприятия по боевой подготовке и слаживанию указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.