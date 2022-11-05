В Мелитополе отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. 3 ноября в городе Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"3 ноября текущего года в городе Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов. В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в частности врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен оказать качественную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним
На территории республики беларусь проводится доукомплектование подразделений вооруженных сил российской федерации за счет отмобилизованных, прибывающих с территории россии. Мероприятия по боевой подготовке и слаживанию указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.