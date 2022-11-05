росіяни звозять на окуповані території своїх лікарів через відмову місцевих співпрацювати - Спротив

Цитата

«Так, у Мелітополі більшість хірургів міста залишило місто. Водночас кількість поранених окупантів зростає. Тому до міста направили нову партію російських “фахівців”. Поранених окупантів розміщують у будівлі першої міської лікарні, у колишньому дитячому санаторії, а також в ковідному госпіталі», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зауважується, що для того, аби російські лікарі вирушали на тимчасово окуповані території, головний окупант путін прирівняв їх до учасників бойових дій, гарантувавши відповідну оплату та пільги.

«Центр національного спротиву зауважує, кожна відмова від співпраці з ворогом змушує того залучати більше власних ресурсів. Відтак ЦНС закликає ігнорувати співпрацю й не брати російські паспорти, а за можливості залишити ТОТ», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що 3 листопада у місті Мелітополь відзначено прибуття близько 80 поранених окупантів.