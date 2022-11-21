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Россияне снизили использование ракет и "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах назвали причины

Киев • УНН

 • 755429 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ранее российские оккупанты ежедневно запускали по Украине от 1 до 5 “Шахедов”, сейчас наблюдается определенное затишье. Также уменьшилось использование ракет. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и добавил, что если бы в россии скорее наладилось производство крылатых ракет, то у украинцев были бы большие блекауты.

Цитата

«Мы видим сейчас определенное затишье, сейчас их уже нет. Крайний раз их применяли во время этой массированной ракетной атаки, которая была буквально на прошлой неделе, когда еще было 96 ракет и десяток "Шахедов", летевших с территории беларуси. Там они были уничтожены... Раньше они даже каждый день 1-5 ("Шахедов" – ред.) запускали, пока нет этого применения», - сказал Игнат.

Он отметил, что якобы хотят завод в россии открыть.

«Видим информацию, что уже завод в россии хотят открыть. Будет ли это завод, будет ли это имитация завода – мы пока не можем говорить, но все может быть, поэтому будем реагировать. Наша реакция – готовиться, отбивать и сбивать эту технику. Видим, что процент ущерба уже растет благодаря профессионализму, пониманию и новым тактическим подходам, как это нужно делать, в каких направлениях их можно ожидать. Это большая работа, которую производит общая система противовоздушной обороны государства. А какое количество: у нас было около 330-340 - обнародуем в ближайшее время определенное количество. Уже более 400 запущено, мы знаем, а 330-340 уничтожено», – рассказал Игнат.

По словам Игната, уменьшилось использование не только "Шахедов", но и ракет.

«Уменьшилось использование не только "Шахедов", но и ракет. Мы видим, что массированный удар есть, но были бы ракеты – использовали больше, были бы "Шахеды" – применяли больше. Противник исходит из имеющихся сил и средств. Если бы в россии быстрее наладилось производство крылатых ракет, то мы бы сейчас, в холодный период, имели бы большие блекауты. Мы видим, чтобы от намерений наносить удары по территории Украины враг не отказался, я имею в виду нашу критическую инфраструктуру. Какие у него планы, это все знают и обсуждают, - это склонить нас к заморозке определенного конфликта, к перемирию для того, чтобы «нарастить мышцы и ударить снова, и ударить сильнее. Такого шанса врагу давать нельзя», – рассказал Игнат.

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Игнат также подчеркнул, что россия всегда пренебрегала правовыми институтами, международными правилами ведения бизнеса, в том числе в оборонно-промышленном корпусе.

«Думаю, что их производство работает, что они получают определенные запчасти, детали. Получают разными путями: есть контрабанда, есть третьи страны. россия всегда пренебрегала правовыми институтами, международными правилами ведения бизнеса, в том числе в оборонно-промышленном корпусе. Промышленный шпионаж и воровство для россии – это типичное правило, как для страны-гопника. Поэтому мы понимаем, что россия будет где-то получать, но не в таких объемах. И вопрос к нашим западным партнерам: чтобы те санкции, которые уже объявлены оккупанту, придерживались и жестко контролировались. Тогда они не смогут, как в авиационной отрасли, даже гражданской авиации, так и в газодобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей отрасли предпринимать определенные шаги, - рассказал Игнат.

Он отметил, что россияне не могут даже перекачать газ через трубу без канадской турбины.

«Поэтому мы понимаем, что санкции будут работать, когда их будут 100% соблюдать, и тогда станет все понятно», – сказал Игнат.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили уже более 330 иранских дронов-камикадзе “Shahed-136”.

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