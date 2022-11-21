Россияне снизили использование ракет и "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах назвали причины

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«Мы видим сейчас определенное затишье, сейчас их уже нет. Крайний раз их применяли во время этой массированной ракетной атаки, которая была буквально на прошлой неделе, когда еще было 96 ракет и десяток "Шахедов", летевших с территории беларуси. Там они были уничтожены... Раньше они даже каждый день 1-5 ("Шахедов" – ред.) запускали, пока нет этого применения», - сказал Игнат.

Он отметил, что якобы хотят завод в россии открыть.

«Видим информацию, что уже завод в россии хотят открыть. Будет ли это завод, будет ли это имитация завода – мы пока не можем говорить, но все может быть, поэтому будем реагировать. Наша реакция – готовиться, отбивать и сбивать эту технику. Видим, что процент ущерба уже растет благодаря профессионализму, пониманию и новым тактическим подходам, как это нужно делать, в каких направлениях их можно ожидать. Это большая работа, которую производит общая система противовоздушной обороны государства. А какое количество: у нас было около 330-340 - обнародуем в ближайшее время определенное количество. Уже более 400 запущено, мы знаем, а 330-340 уничтожено», – рассказал Игнат.

По словам Игната, уменьшилось использование не только "Шахедов", но и ракет.

«Уменьшилось использование не только "Шахедов", но и ракет. Мы видим, что массированный удар есть, но были бы ракеты – использовали больше, были бы "Шахеды" – применяли больше. Противник исходит из имеющихся сил и средств. Если бы в россии быстрее наладилось производство крылатых ракет, то мы бы сейчас, в холодный период, имели бы большие блекауты. Мы видим, чтобы от намерений наносить удары по территории Украины враг не отказался, я имею в виду нашу критическую инфраструктуру. Какие у него планы, это все знают и обсуждают, - это склонить нас к заморозке определенного конфликта, к перемирию для того, чтобы «нарастить мышцы и ударить снова, и ударить сильнее. Такого шанса врагу давать нельзя», – рассказал Игнат.

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Игнат также подчеркнул, что россия всегда пренебрегала правовыми институтами, международными правилами ведения бизнеса, в том числе в оборонно-промышленном корпусе.

«Думаю, что их производство работает, что они получают определенные запчасти, детали. Получают разными путями: есть контрабанда, есть третьи страны. россия всегда пренебрегала правовыми институтами, международными правилами ведения бизнеса, в том числе в оборонно-промышленном корпусе. Промышленный шпионаж и воровство для россии – это типичное правило, как для страны-гопника. Поэтому мы понимаем, что россия будет где-то получать, но не в таких объемах. И вопрос к нашим западным партнерам: чтобы те санкции, которые уже объявлены оккупанту, придерживались и жестко контролировались. Тогда они не смогут, как в авиационной отрасли, даже гражданской авиации, так и в газодобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей отрасли предпринимать определенные шаги, - рассказал Игнат.

Он отметил, что россияне не могут даже перекачать газ через трубу без канадской турбины.

«Поэтому мы понимаем, что санкции будут работать, когда их будут 100% соблюдать, и тогда станет все понятно», – сказал Игнат.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили уже более 330 иранских дронов-камикадзе “Shahed-136”.