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NYT: Росія накопичувала мікросхеми для високоточних ракет з 2014 року

Київ • УНН

 • 375508 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Видання The New York Times отримало аналіз від компанії Janes, яка займається оборонною розвідкою, у якому зазначається, що Росія почала закуповувати мікросхеми та інші технології після погіршення відносин з Заходом в 2014 році.

Про це йдеться у статті The New York Times, передає УНН.

NYT: Росія накопичувала мікросхеми для високоточних ракет з 2014 року

Деталі

Минулого місяця російський президент оголосив про внутрішні зусилля щодо збільшення виробництва обладнання та систем, «пов’язаних із забезпеченням підтримки спеціальної військової операції» в Україні.

Оборонна розвідувальна компанія Janes заявила, що Росія, швидше за все, накопичила мікрочіпи та іншу технологію, необхідну для створення високоточних ракет, перш ніж вторгнутися в Україну в лютому, можливо, розпочавшись кілька років тому, враховуючи погіршення відносин Москви із Заходом після незаконної анексії Криму в 2014 році.

В аналізі компанії Janes, наданому в четвер The New York Times, зазначено, що такі мікроелектронні компоненти також використовувалися для ударів на цивільну інфраструктуру Україну і що Росія могла отримати їх через треті сторони, держави або приватні організації, які готові ризикнути покаранням у вигляді санкцій США.

Ймовірно, Росія почала виробляти велику кількість «Іскандерів», «Калібрів» і крилатих ракет до вторгнення, йдеться в аналізі.

Нагадаємо

У міру настання першої повноцінної зими в період війни Росії проти України, у Сполучених Штатах повідомляють про дефіцит деяких боєприпасів та високоточних систем озброєння, які раніше передавали Києву для боротьби з російською агресією.

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