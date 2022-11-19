NYT: Россия накапливала микросхемы для высокоточных ракет с 2014 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Издание The New York Times получило анализ от компании Janes, занимающейся оборонной разведкой, в котором говорится, что Россия начала закупать микросхемы и другие технологии после ухудшения отношений с Западом в 2014 году.
Об этом говорится в статье The New York Times, передает УНН.
Детали
В прошлом месяце российский президент объявил о внутренних усилиях по увеличению производства оборудования и систем, «связанных с обеспечением поддержки специальной военной операции» в Украине.
Оборонительная разведывательная компания Janes заявила, что Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другую технологию, необходимую для создания высокоточных ракет, прежде чем вторгнуться в Украину в феврале, возможно, начавшись несколько лет назад, учитывая ухудшение отношений Москвы с Западом после незаконной аннексии Крыма в 2014 году
В анализе компании Janes, представленном в четверг The New York Times, отмечено, что такие микроэлектронные компоненты также использовались для ударов на гражданскую инфраструктуру Украины и что Россия могла получить их через третьи стороны, государства или частные организации, готовые рискнуть наказанием в виде санкций США.
Вероятно, Россия начала производить большое количество «Искандеров», «Калибров» и крылатых ракет до вторжения, говорится в анализе.
Напомним
По мере наступления первой полноценной зимы в период войны России против Украины, в Соединенных Штатах сообщают о дефиците некоторых боеприпасов и высокоточных систем вооружения, которые ранее передавали Киеву для борьбы с российской агрессией.