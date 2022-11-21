Росіяни зменшили використання ракет та "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах назвали причини

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«Ми бачимо зараз певне затишшя, зараз їх вже немає. Крайній раз їх застосовували під час цієї масованої ракетної атаки, яка була буквально минулого тижня, коли ще було 96 ракет та з десяток "Шахедів", які летіли з території білорусі. Там вони були знищені... Раніше вони навіть щодня 1-5 ("Шахедів" – ред.) запускали, наразі немає цього застосування», - сказав Ігнат.

Він зазначив, що нібито хочуть завод у росії відкрити.

«Бачимо інформацію, що вже завод в росії хочуть відкрити. Чи буде це завод, чи буде це імітація заводу - ми поки не можемо говорити, але все може бути, тому будемо реагувати. Наша реакція - готуватися, відбивати і збивати цю техніку. Бачимо, що відсоток збиття вже зростає завдяки професіоналізму, розумінню і новим тактичним підходам, як це треба робити, на яких напрямках їх можна очікувати. Це велика робота, яку робить загальна система протиповітряної оборони держави. А яка кількість: ми мали близько 330-340 - оприлюднимо найближчім часом певну кількість. Вже понад 400 запущено, ми знаємо, а 330-340 знищено», - розповів Ігнат.

За словами Ігнат, зменшилося використання не лише "Шахедів", а й ракет.

«Зменшилося використання не лише "Шахедів", а й ракет. Ми бачимо, що масований удар є, але були б ракети - використовували більше, були б "Шахеди" - застосовували більше. Противник виходить з тих сил та засобів, що має. Якби в росії швидше налагодилось виробництво крилатих ракет, то ми б зараз, у холодний період, мали б більші блекаути. Ми бачимо, щоб від намірів завдавати ударів по території України ворог не відмовився, я маю на увазі нашу критичну інфраструктуру. Які в нього плани, це всі знають і обговорюють, це схилити нас до замороження певного конфлікту, до перемир‘я для того, щоб «наростити м‘язи» та вдарити знов, та вдарити сильніше. Такого шансу ворогу давати не можна», - розповів Ігнат.

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Ігнат також наголосив, що росія завжди нехтувала правовими інституціями, міжнародними правилами ведення бізнесу, зокрема в оборонно-промислову корпусі.

«Гадаю, що їхнє виробництво працює, що вони все ж таки отримують певні запчастини, деталі. Отримують різними шляхами: є контрабанда, є треті країни. росія завжди нехтувала правовими інституціями, міжнародними правилами ведення бізнесу, зокрема в оборонно-промисловому корпусі. Промисловий шпіонаж і крадіжки для росії - це типове правило, як для країни-гопника. Тому ми розуміємо, що росія буде десь отримувати, але не в таких обсягах. І питання до наших західних партнерів: щоб власне ті санкції, які вже оголошені окупанту, дотримувались і жорстко контролювались. Тоді вони не зможуть, як в авіаційній галузі, навіть цивільній авіації, так і в газовидобувній, нафтопереробній, нафтодобувній галузі робити певні кроки», - розповів Ігнат.

Він зазначив, що росіяни не можуть навіть перекачати газ через трубу без канадської турбіни.

«Тому ми розуміємо, що санкції будуть працювати, коли вони будуть 100% дотримуватись, і тоді стане все зрозуміло», - сказав Ігнат.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України знищили вже понад 330 іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.