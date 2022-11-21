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Росіяни зменшили використання ракет та "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах назвали причини

Росіяни зменшили використання ракет та "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах назвали причини

Київ • УНН

 • 755431 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Раніше російські окупанти щодня запускали по Україні від 1 до 5 “Шахедів”, наразі спостерігається певне затишшя. Також зменшилося використання ракет. Про це повідомив журналісту УНН речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат та додав, що якби у рф швидше налагодилось виробництво крилатих ракет, то українці мали б більші блекаути.

Цитата

«Ми бачимо зараз певне затишшя, зараз їх вже немає. Крайній раз їх застосовували під час цієї масованої ракетної атаки, яка була буквально минулого тижня, коли ще було 96 ракет та з десяток "Шахедів", які летіли з території білорусі. Там вони були знищені... Раніше вони навіть щодня 1-5 ("Шахедів" – ред.) запускали, наразі немає цього застосування», - сказав Ігнат.

Він зазначив, що нібито хочуть завод у росії відкрити.

«Бачимо інформацію, що вже завод в росії хочуть відкрити. Чи буде це завод, чи буде це імітація заводу - ми поки не можемо говорити, але все може бути, тому будемо реагувати. Наша реакція - готуватися, відбивати і збивати цю техніку. Бачимо, що відсоток збиття вже зростає завдяки професіоналізму, розумінню і новим тактичним підходам, як це треба робити, на яких напрямках їх можна очікувати. Це велика робота, яку робить загальна система протиповітряної оборони держави. А яка кількість: ми мали близько 330-340 - оприлюднимо найближчім часом певну кількість. Вже понад 400 запущено, ми знаємо, а 330-340 знищено», - розповів Ігнат.

За словами Ігнат, зменшилося використання не лише "Шахедів", а й ракет.

«Зменшилося використання не лише "Шахедів", а й ракет. Ми бачимо, що масований удар є, але були б ракети - використовували більше, були б "Шахеди" - застосовували більше. Противник виходить з тих сил та засобів, що має. Якби в росії швидше налагодилось виробництво крилатих ракет, то ми б зараз, у холодний період, мали б більші блекаути. Ми бачимо, щоб від намірів завдавати ударів по території України ворог не відмовився, я маю на увазі нашу критичну інфраструктуру. Які в нього плани, це всі знають і обговорюють, це схилити нас до замороження певного конфлікту, до перемир‘я для того, щоб «наростити м‘язи» та вдарити знов, та вдарити сильніше. Такого шансу ворогу давати не можна», - розповів Ігнат.

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Ігнат також наголосив, що росія завжди нехтувала правовими інституціями, міжнародними правилами ведення бізнесу, зокрема в оборонно-промислову корпусі.

«Гадаю, що їхнє виробництво працює, що вони все ж таки отримують певні запчастини, деталі. Отримують різними шляхами: є контрабанда, є треті країни. росія завжди нехтувала правовими інституціями, міжнародними правилами ведення бізнесу, зокрема в оборонно-промисловому корпусі. Промисловий шпіонаж і крадіжки для росії - це типове правило, як для країни-гопника. Тому ми розуміємо, що росія буде десь отримувати, але не в таких обсягах. І питання до наших західних партнерів: щоб власне ті санкції, які вже оголошені окупанту, дотримувались і жорстко контролювались. Тоді вони не зможуть, як в авіаційній галузі, навіть цивільній авіації, так і в газовидобувній, нафтопереробній, нафтодобувній галузі робити певні кроки», - розповів Ігнат.

Він зазначив, що росіяни не можуть навіть перекачати газ через трубу без канадської турбіни.

«Тому ми розуміємо, що санкції будуть працювати, коли вони будуть 100% дотримуватись, і тоді стане все зрозуміло», - сказав Ігнат.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України знищили вже понад 330 іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.

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