Россияне с начала вторжения обстреляли в портах Одесской области пять гражданских судов – военная администрация

"С начала российского вторжения в Украину флот агрессора обстрелял уже пять гражданских судов, одно из которых полностью потопил, на другом, с грузом 600 т дизтоплива, несколько дней продолжается пожар, который не дают ликвидировать захватчики", – написал Марченко.

Как сообщалось, 3 марта Морская поисково-спасательная служба спасла экипаж сухогруза Helt, затонувшего после обстрела российскими войсками. Шестеро моряков доставлены в порт Черноморска, им оказали первичную медицинскую помощь.

Глава ОВА отметил, что спасательная спецоперация проводилась, несмотря на угрозы со стороны российских военных открыть огонь.

Судно Helt принадлежит прибалтийской компании и ходит под флагом Панамы.