Россияне с начала вторжения обстреляли в портах Одесской области пять гражданских судов – военная администрация
Киев • УНН
ОДЕССА. 4 марта. УНН. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские ВМС обстреляли пять гражданских судов, один из которых затонул, на втором несколько дней продолжается пожар. Об этом сообщил вечером 3 марта в Telegram руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко, пишет УНН.
"С начала российского вторжения в Украину флот агрессора обстрелял уже пять гражданских судов, одно из которых полностью потопил, на другом, с грузом 600 т дизтоплива, несколько дней продолжается пожар, который не дают ликвидировать захватчики", – написал Марченко.
Как сообщалось, 3 марта Морская поисково-спасательная служба спасла экипаж сухогруза Helt, затонувшего после обстрела российскими войсками. Шестеро моряков доставлены в порт Черноморска, им оказали первичную медицинскую помощь.
Глава ОВА отметил, что спасательная спецоперация проводилась, несмотря на угрозы со стороны российских военных открыть огонь.
Судно Helt принадлежит прибалтийской компании и ходит под флагом Панамы.