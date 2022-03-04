Росіяни з початку вторгнення обстріляли в портах Одеської області п'ять цивільних суден - військова адміністрація
Київ • УНН
ОДЕСА. 4 березня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські ВМС обстріляли п'ять цивільних суден, один із яких затонув, на другому кілька днів триває пожежа. Про це повідомив увечері 3 березня у Telegram керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, пише УНН.
"З початку російського вторгнення в Україну флот агресора обстріляв вже п'ять цивільних суден, одне з яких повністю потопило, на іншому, з вантажем 600 т дизпалива, кілька днів триває пожежа, яку не дають ліквідувати загарбники", – написав Марченко.
Як повідомлялося, 3 березня Морська пошуково-рятувальна служба врятувала екіпаж суховантажу Helt, який затонув після обстрілу російськими військами. Шестеро моряків доставлено до порту Чорноморська, їм надали первинну медичну допомогу.
Глава ОВА зазначив, що рятувальна спецоперація проводилася, попри загрози з боку російських військових відкрити вогонь.
Судно Helt належить прибалтійській компанії та ходить під прапором Панами.