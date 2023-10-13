россияне взяли "паузу" в ракетных атаках, чтобы придержать их для стратегических задач - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Армия рф взяла «паузу» в ракетных ударах по Украине, вероятно, чтобы накопить определенное количество ракет для своих стратегических задач. Об этом заявил в пятницу спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Вероятно, идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Это понятно. Они же не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы опустошать те собственно запасы их стратегического "НЗ". В конце концов они в "НЗ" давно залезли". Поэтому вероятно, что дальнобойные ракеты, которые могут лететь с дальностью до 5500 км - это Х-101, они будут пытаться придержать для каких-то своих стратегических задач», - заявил Игнат.
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В британской разведке заявили, что россия сделала паузу в атаках на украинские города авиацией дальнего действия. Враг хочет накопить ракеты для дальнейших мощных ударов зимой.
Президент Владимир Зеленский заявил: в Украине ожидают, что рф попытается повторить свою тактику террора этой зимой, но только в больших масштабах