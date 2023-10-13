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росія накопичує ракети для атак взимку по Україні - британська розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. росія зробила паузу в атаках на українські міста авіацією дальньої дії. Ворог хоче накопичити ракети для подальших потужних ударів взимку, ідеться у черговому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня 2023 року, тобто протягом 21 дня.

«Хоча такі перерви не є чимось незвичайним, остання подібна перерва в нанесенні ударів була я в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто 51 день», - зазначає розвідка.

За даними Міноборони Британії, скоріш за все російська авіація дальньої дії майже вичерпала свої запаси боєприпасів для ракет AS-23 після зимових обстрілів критично важливих об'єктів української інфраструктури.

Цитата

«Цього разу, ймовірно, російська авіація дальньої дії зберігає наявні запаси ракет AS-23, а також використовує цю паузу для збільшення придатних до використання запасів в очікуванні подальших потужних ударів по Україні взимку», - заявляє британська розвідка.

Доповнення

В Міноборони нагадали, що останнім часом росія зосередила свої повітряні удари на об'єктах зернового господарства на півдні України, використовуючи «шахеди».

«Цілком ймовірно, що Росія використовувала БПЛА «Shahed» для цих цілей через їхню кращу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування», - зауважили в Міноборони Британії.

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