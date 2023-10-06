рф цієї зими знову буде намагатися знищити енергосистему України - Зеленський

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"Нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило. Всі помилки вони повторюють. Все зло вони повторюють. І коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Але маємо це враховувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист.

Небезпеку повністю усвідомлюємо", - заявив Президент України.

Нагадаємо

Прещидент України Володимир Зеленський провів тривале засідання Ставки. Ключові питання - фронт та підготовка до зими.

Крім того, за його словами, сьогодні на Ставці були доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики й за нашу тактику проходження зими. Усе, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій.

"Виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям – це дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи", - резюмував Глава держави.