россия накапливает ракеты для атак зимой по Украине - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. россия сделала паузу в атаках на украинские города авиацией дальнего действия. Враг хочет накопить ракеты для дальнейших мощных ударов зимой, говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что самолеты дальней авиации ВВС россии не наносили ударов по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть в течение 21 дня.
«Хотя такие перерывы не являются чем-то необычным, последний подобный перерыв в нанесении ударов был в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть 51 день», - отмечает разведка.
По данным Минобороны Британии, скорее всего российская авиация дальнего действия почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 после зимних обстрелов критически важных объектов украинской инфраструктуры.
Цитата
«На этот раз, вероятно, российская авиация дальнего действия сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой», - заявляет британская разведка.
Дополнение
В Минобороны напомнили, что в последнее время россия сосредоточила свои воздушные удары на объектах зернового хозяйства на юге Украины, используя «шахеты».
«Вполне вероятно, что россия использовала БПЛА «Shahed» для этих целей из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования», - отметили в Минобороны Британии.
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