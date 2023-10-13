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россия накапливает ракеты для атак зимой по Украине - британская разведка

россия накапливает ракеты для атак зимой по Украине - британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. россия сделала паузу в атаках на украинские города авиацией дальнего действия. Враг хочет накопить ракеты для дальнейших мощных ударов зимой, говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что самолеты дальней авиации ВВС россии не наносили ударов по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть в течение 21 дня.

«Хотя такие перерывы не являются чем-то необычным, последний подобный перерыв в нанесении ударов был в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть 51 день», - отмечает разведка.

По данным Минобороны Британии, скорее всего российская авиация дальнего действия почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 после зимних обстрелов критически важных объектов украинской инфраструктуры.

Цитата

«На этот раз, вероятно, российская авиация дальнего действия сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой», - заявляет британская разведка.

Дополнение

В Минобороны напомнили, что в последнее время россия сосредоточила свои воздушные удары на объектах зернового хозяйства на юге Украины, используя «шахеты».

«Вполне вероятно, что россия использовала БПЛА «Shahed» для этих целей из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования», - отметили в Минобороны Британии.

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