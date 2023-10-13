росіяни взяли "паузу" в ракетних атаках, щоб притримати їх для стратегічних завдань - Ігнат

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"Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Вони ж не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті власне запаси їхнього стратегічного "НЗ". Зрештою вони в "НЗ" давно залізли". Тому ймовірно, що далекобійні ракети, які можуть летіти з дальністю до 5500 км- це Х-101, вони будуть намагатися притримати для якихось своїх стратегічних завдань», - заявив Ігнат.

Доповнення

У британській розвідці заявили, що росія зробила паузу в атаках на українські міста авіацією дальньої дії. Ворог хоче накопичити ракети для подальших потужних ударів взимку.

Президент Володимир Зеленський заявив: в Україні очікують, що рф спробує повторити свою тактику терору цієї зими, але тільки в більших масштабах