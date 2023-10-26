россияне ночью нанесли четыре авиаудара по Херсонской области - глава МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские войска снова ударили по гражданским объектам, ночью нанесли четыре авиаудара по Херсонской области, сообщил в четверг глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
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"Обстрелы российских военных в очередной раз привели к гибели ребенка. Враг снова ударил по гражданским объектам", - сообщил Клименко в Telegram и перечислил:
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- Херсонская область: вечером оккупанты начали обстрел Бериславского района. В результате атаки Берислава погиб ребенок 2010 года рождения. Еще три человека, среди которых тоже есть ребенок, получили ранения.
Уже в полночь обстрелы района возобновились – враг нанес 4 авиаудара по селам Николаевка, Одрадокаменка и Ольговка Бериславского района.
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- Харьковская область: оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. Один человек пострадал – это 83-летняя женщина. С травмой ноги ее доставили в больницу. В результате обстрела были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.
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- Днепропетровская область: враг не прекращает атаковать прибрежные громады. Вечером оккупанты ударили по Никополю и Мировской громаде. К счастью, обошлось без жертв.
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