россияне ночью нанесли четыре авиаудара по Херсонской области - глава МВД

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 1202 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 17399 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 92346 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 53480 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 76382 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 217388 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 75301 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124289 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167867 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155786 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.3м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 97273 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 92245 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 138830 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 63496 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 15938 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 92300 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 139826 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 217347 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 272186 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 323552 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 7500 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 16626 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 64181 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57013 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55432 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

россияне ночью нанесли четыре авиаудара по Херсонской области - глава МВД

Киев • УНН

 • 76279 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские войска снова ударили по гражданским объектам, ночью нанесли четыре авиаудара по Херсонской области, сообщил в четверг глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

россияне ночью нанесли четыре авиаудара по Херсонской области - глава МВД

Цитата

"Обстрелы российских военных в очередной раз привели к гибели ребенка. Враг снова ударил по гражданским объектам", - сообщил Клименко в Telegram и перечислил:

  • Херсонская область: вечером оккупанты начали обстрел Бериславского района. В результате атаки Берислава погиб ребенок 2010 года рождения. Еще три человека, среди которых тоже есть ребенок, получили ранения.
    Уже в полночь обстрелы района возобновились – враг нанес 4 авиаудара по селам Николаевка, Одрадокаменка и Ольговка Бериславского района.
  • Харьковская область: оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. Один человек пострадал – это 83-летняя женщина. С травмой ноги ее доставили в больницу. В результате обстрела были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.
  • Днепропетровская область: враг не прекращает атаковать прибрежные громады. Вечером оккупанты ударили по Никополю и Мировской громаде. К счастью, обошлось без жертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пауза россиян в массовом применении ракет может быть подготовкой - Гуменюк

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04