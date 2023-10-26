Пауза росіян у масовому застосуванні ракет може бути підготовкою - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Пауза російських військ у масовому застосуванні ракет, зокрема, типу Х-101, якими вони гатили минулого блекауту, може бути підготовчим періодом, який ворог використовує для накопичення цього виду озброєння. Про це сказала речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у четвер в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Цілком імовірно, що якраз високоточну зброю таку, як "Калібри", ворог може застосовувати по об'єктах критичної інфраструктури, так, як вони робили це і минулого разу. Крім того, ми спостерігаємо вже довготривалу таку паузу щодо невикористання ворогом ракет повітряного базування типу Х-101, якими вони полюбляли гатити минулого блекауту. І це може говорити про підготовчий період, який певним чином ворог використовує для накопичення цього виду озброєння", – сказала Гуменюк.
У будь-якому випадку, з її слів, перебування ракетоносіїв в Чорному морі взагалі, навіть у пунктах базування – це високий рівень ракетної загрози для всієї території України, тому на тривоги треба реагувати оперативно.
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