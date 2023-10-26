росіяни вночі завдали чотири авіаудари по Херсонщині - голова МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російські війська знову вдарили по цивільних об'єктах, уночі завдали чотири авіаудари по Херсонській області, повідомив у четвер голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.
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"Обстріли російських військових вчергове призвели до загибелі дитини. Ворог знову вдарив по цивільних об'єктах", - повідомив Клименко у Telegram і перечислив:
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- Херсонська область: ввечері окупанти почали обстріл Бериславського району. Внаслідок атаки Берислава загинула дитина 2010 року народження. Ще троє людей, серед яких теж є дитина, отримали поранення.
Уже поопівночі обстріли району поновилися – ворог завдав 4 авіаудари по селах Миколаївка, Одрадокам'янка та Ольгівка Бериславського району.
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- Харківська область: окупанти обстріляли село Подоли Куп'янського району. Одна людина постраждала – це 83-річна жінка. З травмою ноги її доправили до лікарні. Внаслідок обстрілу були зруйновані житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.
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- Дніпропетровська область: ворог не припиняє атакувати прибережні громади. Увечері окупанти вдарили по Нікополю та Мирівській громаді. На щастя, минулося без жертв.
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