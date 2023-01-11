россияне ночью выпустили более 40 снарядов из РСЗО по Николаевской области

Цитата

«В течение ночи с 23:34 10 января до 02:02 11 января враг обстреливал из РСЗО территорию Куцурубской громады, выпустив более 40 реактивных снарядов. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации пострадавших нет», - сообщил Ким.

Детали

По его словам, вчера, 10 января, в 18:35 враг реактивными системами залпового огня также ударил в направлении Очакова. Пострадавших нет.

Он отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

«По информации воздушного командования «Юг», в полдень, 10 января, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был сбит российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», - написал Ким.

Дополнение

10 января Ким сообщал, что четверых из 15 раненых из-за удара армии рф по Очакову перевезли на лечение в Николаев.