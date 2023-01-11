росіяни вночі випустили понад 40 снарядів з РСЗВ по Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Російські окупанти протягом ночі обстрілювали з РСЗВ територію Куцурубської громади у Миколаївській області, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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«Протягом ночі з 23:34 10 січня до 02:02 11 січня ворог обстрілював з РСЗВ територію Куцурубської громади, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає», - повідомив Кім.
Деталі
За його словами, вчора, 10 січня, о 18:35 ворог реактивними системами залпового вогню також вдарив в напрямку Очакова. Постраждалих немає.
Він зазначив, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
«За інформацією повітряного командування «Південь», опівдні, 10 січня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито російський безпілотний літальний апарат «Орлан-10», - написав Кім.
Доповнення
10 січня Кім повідомляв, що чотирьох з 15 поранених через удар армії рф по Очакову перевезли на лікування до Миколаєва.