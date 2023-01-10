Кім підсумував наслідки атаки рф на Очаків: деяких поранених перевезли до Миколаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Чотирьох з 15 поранених через удар армії рф по Очакову перевезли на лікування до Миколаєва. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у вівторок, 10 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок вчорашнього обстрілу о 14:08 постраждало 15 людей, серед них дворічна дитина. Чотири людини доставлені на лікування у Миколаїв", - зазначив Кім.
Деталі
За даними голови ОВА, ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків учора, 9 січня, о 08:54, 09:50, 12:58, 14:08, 17:47 та сьогодні, 10 січня, о 07:14.
За попередніми даними, вибуховою хвилею через вчорашній обстріл значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури. Загалом у більшій частині міста пошкоджено вікна та покрівлі будівель.
Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, вказав голова ОВА.
Доповнення
Російські окупанти 9 січня обстріляли Очаків на Миколаївщині, є пошкодження лікарні.