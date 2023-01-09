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Ракетний удар по Очакову: 8 людей уже госпіталізовано, але поранені продовжують поступати

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. У результаті ракетного удару по Очакову пошкоджено понад 100 будинків, госпіталізовано 8 поранених, але люди продовжують поступати. Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, передає УНН.

Ракетний удар по Очакову: 8 людей уже госпіталізовано, але поранені продовжують поступати

Цитата

"Пошкоджено понад 100 будинків - руйнування вікон та покрівель. 8 постраждалих вже у лікарнях, люди продовжують поступати. Інформація оновлюється", - написав Тимошенко і показав фото наслідків ракетного удару по Очакову.

Додамо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив інформацію щодо поранених і додав, що "трьох перевезено для лікування до Миколаєва".

Нагадаємо

Російські окупанти 9 січня обстріляли Очаків у Миколаївській області, є пошкодження лікарні.

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