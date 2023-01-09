Ракетний удар по Очакову: 8 людей уже госпіталізовано, але поранені продовжують поступати

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"Пошкоджено понад 100 будинків - руйнування вікон та покрівель. 8 постраждалих вже у лікарнях, люди продовжують поступати. Інформація оновлюється", - написав Тимошенко і показав фото наслідків ракетного удару по Очакову.

Додамо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив інформацію щодо поранених і додав, що "трьох перевезено для лікування до Миколаєва".

Нагадаємо

Російські окупанти 9 січня обстріляли Очаків у Миколаївській області, є пошкодження лікарні.