Ракетный удар по Очакову: 8 человек уже госпитализированы, но раненые продолжают поступать

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"Повреждено более 100 домов - разрушение окон и кровель. 8 пострадавших уже в больницах, люди продолжают поступать. Информация обновляется", - написал Тимошенко и показал фото последствий ракетного удара по Очакову.

Добавим

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил информацию о раненых и добавил, что "трое перевезены для лечения в Николаев".

Напомним

Российские оккупанты 9 января обстреляли Очаков в Николаевской области, есть повреждения больницы.