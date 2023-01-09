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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ракетный удар по Очакову: 8 человек уже госпитализированы, но раненые продолжают поступать

Киев • УНН

 • 514158 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В результате ракетного удара по Очакову повреждено более 100 домов, госпитализированы 8 раненых, но люди продолжают поступать. Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Ракетный удар по Очакову: 8 человек уже госпитализированы, но раненые продолжают поступать

Цитата

"Повреждено более 100 домов - разрушение окон и кровель. 8 пострадавших уже в больницах, люди продолжают поступать. Информация обновляется", - написал Тимошенко и показал фото последствий ракетного удара по Очакову.

Добавим

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил информацию о раненых и добавил, что "трое перевезены для лечения в Николаев".

Напомним

Российские оккупанты 9 января обстреляли Очаков в Николаевской области, есть повреждения больницы.

Украинские Национальные Новости

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