Ракетный удар по Очакову: 8 человек уже госпитализированы, но раненые продолжают поступать
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В результате ракетного удара по Очакову повреждено более 100 домов, госпитализированы 8 раненых, но люди продолжают поступать. Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Цитата
"Повреждено более 100 домов - разрушение окон и кровель. 8 пострадавших уже в больницах, люди продолжают поступать. Информация обновляется", - написал Тимошенко и показал фото последствий ракетного удара по Очакову.
Добавим
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил информацию о раненых и добавил, что "трое перевезены для лечения в Николаев".
Напомним
Российские оккупанты 9 января обстреляли Очаков в Николаевской области, есть повреждения больницы.