Окупанти поранили трьох людей під час удару по Очакову - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Внаслідок удару російських окупантів по Очакову Миколаївської області поранено трьох людей. Про це повідомив начальник ГУНП у Миколаївській області Сергій Шайхет у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Попередньо, трьох людей поранено. Загалом, за результатами обстрілів пошкоджено близько 50 об’єктів (будинки, квартири…)" - повідомив Шайхет.
Доповнення
Російські окупанти 9 січня обстріляли Очаків у Миколаївській області, є пошкодження лікарні.