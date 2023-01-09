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Окупанти поранили трьох людей під час удару по Очакову - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Внаслідок удару російських окупантів по Очакову Миколаївської області поранено трьох людей. Про це повідомив начальник ГУНП у Миколаївській області Сергій Шайхет у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.

Окупанти поранили трьох людей під час удару по Очакову - поліція

Цитата

"Попередньо, трьох людей поранено. Загалом, за результатами обстрілів пошкоджено близько 50 об’єктів (будинки, квартири…)" - повідомив Шайхет.

Доповнення

Російські окупанти 9 січня обстріляли Очаків у Миколаївській області, є пошкодження лікарні.

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