Окупанти поранили трьох людей під час удару по Очакову - поліція

КИЇВ. 9 січня. УНН. Внаслідок удару російських окупантів по Очакову Миколаївської області поранено трьох людей. Про це повідомив начальник ГУНП у Миколаївській області Сергій Шайхет у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.